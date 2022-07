Expo Bordado Ibitinga se estende até 17 de julho

Nesta quinta-feira, 7, teve início 1ª Expo Bordado de Ibitinga (SP), que segue até 17 de julho.

O evento possui estrutura adequada de estacionamentos, decoração, áreas de descanso, praça de alimentação e oferecerá o melhor do ramo têxtil.

De acordo com a Secretaria de Turismo, o evento foi projetado para ser um dos maiores de enxovais e bordados a céu aberto da América Latina. Com horários estendidos, a Prefeitura de Ibitinga espera receber turistas de todo o Brasil

Dessa maneira, o evento movimentará não só o comércio da cidade, como também toda a rede de hotelaria. A Secretaria de Turismo espera que 100 mil turistas passem pela cidade nos próximos dias. Cronograma de funcionamento.

Uma das atrações são os guarda-chuvas coloridos instalados no centro da cidade como forma de decorar a Expo e atrair ainda mais os olhares dos turistas para o evento.

COMÉRCIO DE CAMA, MESA, BANHO E ENXOVAIS

De segunda a sexta-feira: 08h às 19h

Sábado: 07h às 15h

Domingo: 09h às 15h

FEIRA DO ARTESANATO DE IBITINGA

Sábado Das 6h às 13h30

Domingo Das 9h às 15h

Fonte: Portal Ternura