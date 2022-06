Cantor sertanejo é encontrado desorientado

O cantor sertanejo Dimas Peixoto Silva, 41 anos, o Dani da dupla com Danilo, foi encontrando nesta segunda-feira, dia 20, na cidade de Santa Ernestina. Segundo informações, ele estava desorientado quando foi encontrado caminhando na cidade.

O cantor estava desaparecido desde sexta-feira (17) quando saiu de casa, em Boa Esperança do Sul, para pagar contas em uma agência bancária da cidade. A bicicleta dele foi encontrada no final de semana nas proximidades de Boa Esperança do Sul.

A informação da localização de Dimas Peixoto Silva foi confirmada por familiares dele e também pela Polícia Civil de Boa Esperança do Sul. Dani deve ser encaminhado para atendimento médico.

Fonte: Portal Morada