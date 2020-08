Caminhão de lajotas tomba no trevo de Itaju

Acidente é o segundo da mesma natureza em menos de 15 dias no local – Robertinho Coletta/Candeia

No início da manhã de quinta-feira, 6, por volta das 05h30, um caminhão carregado de lajotas tombou no trevo de Itaju, na SP-304.

No caminhão, que seguia sentido Ibitinga – Bariri, além do condutor haviam mais duas pessoas. O Corpo de Bombeiros de Bariri socorreu os três, que foram encaminhados ao pronto socorro da Santa Casa de Bariri. Nenhum sofreu ferimentos graves.

Segundo o motorista do veículo, ele não teria conseguido realizar o contorno do trevo, fazendo com que fosse obrigado a jogar o caminhão para outro lado, causando o tombamento.

O caminhão é de propriedade do motorista e possui seguro.

Mais um caso

O tombamento desta quinta-feira é o segundo do mesmo tipo, em menos de duas semanas: No último dia 24 uma carreta carregada de laranjas havia tombado na entrada do trevo do município de Itaju.

Na ocasião, o acidente interrompeu o trânsito nos dois sentidos da via, causando congestionamento. Tombamentos de veículos de grande porte são comuns no trevo de Itaju, desde que reinaugurado, após obra do governo do Estado, em 2016.