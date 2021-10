Boraceia realiza 1º Pedal da República

Divulgação

Dia 14 de novembro, domingo, véspera do feriado do Dia da República, a Prefeitura de Boraceia realiza o 1º Pedal da República, em trilhas light hard.

As inscrições estão abertas, apontando o celular para Qr-Code, ou através do site da prefeitura: https://www.boraceia.sp.gov.br/1–pedal-da-republica

Os participantes devem doar um quilo de bala. A arrecadação será destinada ao Natal de entidades assistenciais.

A largada do 1º Pedal de Boraceia será às 8h da manhã, com concentração no Centro de Eventos (Barretinho). Será servido café da manhã aos ciclistas.

Está prevista praça de alimentação em prol das entidades locais, com a participação do Fundo Social de Solidariedade, Pastoral da Família e Associação de Combate ao Câncer. Eles vão comercializar no local bebidas, pastéis e espetinhos;

A distribuição das balas arrecadadas será realizada pelo Papai Noel em dezembro,

O 1º Pedal da República está sendo organizado pelo Departamento de Esportes de Boraceia, com apoio da Bike Bora e Euro Bikers; e patrocínio da Nei Bike Center.

Fonte: Assessoria de Imprensa