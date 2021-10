Boraceia: Homem morre após acidente na SP-261

Um acidente ocorrido por volta 21h45 na rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261) altura km 169, resultou na morte de Lázaro Augusto, 67 anos, condutor do veículo Fiesta placas DKS 4880 do município de Boraceia. Lázaro faria aniversário no próximo domingo, dia 31 de outubro.

De acordo com informações levantadas junto ao Regaste da Eixo Rodovia e Polícia Rodoviária, o veículo da vítima seguia no sentido Boraceia até uma propriedade rural, quando teria ocorrido a colisão transversal com um caminhão.

Com o impacto, a vítima teve morte instântanea. O caminhão só parou alguns quilômetros à frente, na mesma rodovia, no sentindo Boraceia-Pederneiras.

Segundo informado, as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Informações e fotos: Mais Notícias