Prefeitura inicia entrega de carnês de IPTU

O Setor de Lançadoria e Dívida Ativa da Prefeitura de Bariri iniciou a entrega de carnês de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 2022 (IPTU). Segundo a equipe, a meta é entregar 19 mil carnês.

Os carnês estão sendo entregues no endereço de correspondência cadastrado na Prefeitura, tendo a previsão de que ocorra até o dia 08 de março. Caso o contribuinte não receba o seu carnê, deve procurar a Prefeitura para retirar uma segunda via ou, se preferir, imprimir pela internet.

Para ter direito ao desconto de 10% no IPTU, através da parcela única, o pagamento deve ser feito até dia 18 de abril. O contribuinte poderá ainda parcelar em até 10 parcelas com vencimento da primeira parcela em 15 de março.

Não há necessidade de esperar a carnê chegar para pagar. Com o objetivo de facilitar a programação do pagamento das parcelas, a Prefeitura disponibilizou o link de acesso pelo qual é possível imprimir as guias: http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/servicosweb/home.jsf

“Ao pagar o IPTU, o contribuinte garante a execução de serviços e projetos que melhoram a vida na cidade, em áreas como saúde, educação, mobilidade urbana e manutenção”, ressalta a atual gestão municipal.

VENCIMENTOS

PARCELAS DATA

Única 18/04/2022

1ª 15/03/2022

2ª 18/04/2022

3ª 16/05/2022

4ª 15/06/2022

5 ª 16/07/2022

6ª 15/08/2022

7ª 16/09/2022

8ª 17/10/2022

9ª 16/11/2022

10ª 15/12/2022

Da redação