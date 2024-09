Política: Prefeitura arrecada R$ 113,3 milhões de janeiro a agosto

Em audiência pública realizada na manhã de sexta-feira (27) na Câmara de Bariri, a prefeitura informou que de janeiro a agosto deste ano a receita líquida somou R$ 113,3 milhões. No mesmo período, as despesas liquidadas totalizaram R$ 108,7 milhões.

A audiência tratou dos dados do segundo quadrimestre (maio a agosto), mas contemplou também o acumulado de janeiro a agosto (dois primeiros quadrimestres). O superávit orçamentário é de R$ 4,6 milhões, considerando o período de janeiro a agosto de 2024.

Compareceram à sede do Legislativo a diretora municipal de Finanças, Natalia Regiane Sisto Moreira, e a tesoureira Aline Souza.

A receita líquida prevista para todo o ano é de R$ 164 milhões. Até agosto o bolo chegou a R$ 113,3 milhões (69,09%).

De acordo com Natália, o objetivo é atingir até o fim do ano a previsão de arrecadação. Ele diz que no quadrimestre houve queda apenas no repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Gastos

Na Educação, a Prefeitura de Bariri teve despesas liquidadas no montante de R$ 29,9 milhões (36,6%). A aplicação mínima obrigatória é de 25%. Com folha de pagamento, o montante empregado foi de R$ 19 milhões.

Na Saúde, considerando recursos próprios, a despesa liquidada somou R$ 23,2 milhões (29,06%). Por lei, o município deve aplicar 15% das receitas de impostos e transferências de impostos.

O gasto com folha de pagamento caiu de R$ 78,6 milhões em 2023 para R$ 77,9 milhões em 2024.

Em comparação com a receita corrente líquida, o gasto foi de 52,17% nos oito primeiros meses do ano passado e de 49,02% neste ano. O limite prudencial é de 51,3% e o limite máximo é de 54%.