Política: Prefeito homologa pregão e empresa gaúcha vai prestar serviço de coleta de lixo

Terça-feira (30), o prefeito Luís Fernando Foloni (MDB) homologou pregão eletrônico 31/2024, que destina o serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de Bariri para a empresa gaúcha Urban Serviços e Transportes Ltda, de Charqueada.

A administração municipal havia orçado o serviço em R$ 4,140 milhões (R$ 345 mil por mês). O valor dado pela Urban e que venceu o pregão foi de R$ 3,168 milhões por ano, ou R$ 264 mil por mês. Esse valor é cerca de 40% maior que o vigente, que é de R$ 188 mil mensais.

Segundo o Setor de Licitação, 16 empresas participaram do pregão eletrônico, vencido pela Urban. Uma empresa – Alpha Construções e Serviços Ltda – chegou a apresentar recurso, mas os questionamentos foram considerados improcedentes.

Depois de anos

Há vários anos, a empresa Mazo & Giacon Ltda, de Bariri, vem sendo a responsável pela coleta de lixo no município. A firma venceu licitação em 2019, com proposta de R$ 1,554 milhão, valor 21% abaixo do estimado à época (R$ 1,971 milhão).

Conforme o Portal da Transparência da Prefeitura de Bariri, houve prorrogações no contrato no valor de R$ 1,595 milhão em 2021, de R$ 1,840 milhão em 2022 e de R$ 2,263 milhões no ano passado. A assinatura ocorreu em 4 de agosto de 2023, com vigência de 5 de agosto de 2023 a 4 de agosto de 2024.

Com o término do contrato, a partir de 4 de agosto, a empresa Urban Serviços e Transportes passa a ser a responsável pelo serviço de coleta e transporte de lixo em Bariri.