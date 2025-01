Política: Airton Pegoraro anuncia as primeiras medidas de governo

O prefeito Airton Luis Pegoraro (Avante) anunciou as primeiras medidas de governo no dia 1º de janeiro, logo após ter sido empossado no cargo pela Câmara de Bariri. Elas foram publicadas no Diário Oficial do Município.

Houve nomeação oficial dos diretores de serviço: Ana Paula Rodrigues de Arruda Falcão (Saúde); Cinira Moreira Giaconi Mazotti (Educação e Cultura); Ivani Maria de Carvalho (Administração); Silvia Aparecida Cândido (Finanças); Tomás Edson Paulino (Chefe de Gabinete); Wellington Pollonio Bof – Parraguinha – (Desenvolvimento Econômico); José Iraldo Androciolli Júnior (Infraestrutura); Luciana Aparecida Lucínio (Assistência Social); e Ícaro Polonio Bernardinho (Esportes).

Ricardo Pascoalin Maccorin foi nomeado para o cargo de superintendente do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba). Beatriz Tonin Rodrigues de Santis é a diretora municipal de Obras e Meio Ambiente, mas foi nomeada pelo governo anterior, após a saída de Guilherme Ticianelli Migliorini.

A exoneração dos então ocupantes dos cargos do primeiro escalão foi assinada por Luis Fernando Foloni (MDB) e publicada na edição do Diário Oficial do Município de 31 de dezembro

Outra medida foi a nomeação de servidores para funções gratificadas: Angela Maria Devides (Chefe do Setor de Transportes e Logísticas da Saúde); Luciana Policarpo Viccari (Assessora Especial de Convênios e Parcerias Públicas); Silmara Cristina Cócia Beltrami (Chefe do Setor da Diretoria de Educação); Edvaldo Argemiro Ambrósio (Chefe do Setor de Almoxarifado da Saúde); Elder Abel Viana (Chefe do Setor de Frotas da Infraestrutura); e Valdinei Frizon (Chefe do Setor de Administração e Controle de Pessoal de Infraestrutura).

Angela, Luciana e Silmara ocupavam, até o fim de dezembro, as diretorias de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Educação e Cultura.

Airton Pegoraro assinou, também, a exoneração das seguintes funções gratificadas: Adriana Henrique Menegassi (Coordenadora de Proteção Social e Direitos Humanos); Beatriz Ocon Ferreira (Assessora Especial do Gabinete do Prefeito e Ouvidoria); Glaucia Elissandra Jorge (Coordenadora Administrativa Operacional); João Victor Smanioto Delladona (Chefe do Setor da Diretoria de Educação); Klesser Cristina Caetano (Chefe do Setor de Odontologia); Luciana Bussi Candido (Coordenadora da Casa da Mulher); Maria José da Rocha Bertholo (Coordenadora do Serviço de Atenção Especializada à Saúde); Paulo Fernando Oréfice de Carvalho (Chefe do Setor de Transportes e Logísticas da Saúde); e Silvia Regina de Almeida (Coordenadora Administrativa da Diretoria de Saúde).

Quatro decretos assinados pelo prefeito constituem a Comissão Especial de Inventário do Patrimônio Público da Prefeitura de Bariri, a Comissão Permanente destinada a auxiliar no acompanhamento, monitoramento e execução da conciliação bancária e a Comissão destinada à realização de backup dos bancos de dados dos órgãos da administração direta e indireta e nomeia a Comissão Especial responsável pela conferência dos materiais constantes em estoque do Almoxarifado Municipal.