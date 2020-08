Marco Gallo desiste de candidatura a vice

Marco Gallo: “não vou entrar para a polítca” – Arquivo/Candeia

Cotado para ser candidato a vice-prefeito na chapa de Francisco Leoni Neto (PSDB), o interventor da Santa Casa de Bariri, Marco Antonio Gallo, não pretende entrar na disputa este ano.

“Eu já decidi”, disse ele na tarde desta segunda-feira, dia 10, ao Candeia. “Vou ficar só na Santa casa, não vou entrar para a política.”

Filiado ao PSDB, o nome de Gallo ganhou força dentro do grupo político do prefeito por causa da visibilidade que está tendo à frente da direção do hospital.

Nome forte

Juliana Rodrigues: possível nome na chapa de Parraguinha – Divulgação

A professora Juliana Rodrigues (PSD) é o nome mais cotado para ser vice na chapa com Wellington Pollonio Bof, Parraguinha, (Podemos).

“É um possível nome, sim”, diz ele sobre Juliana. “Porém a confirmação deve sair só na convenção mesmo. Devemos realizar nos primeiros dias previsto para o período.”

Nos grupos políticos dos pré-candidatos Maria Pia Betti Pio da Silva Nary (DEM) e Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) ainda não há sinalização sobre possíveis candidatos a vice.