Fernando Foloni deve se filiar ao MDB

Baleia Rossi e Fernando Foloni durante encontro: políticos devem se reunir nesta sexta-feira, dia 24, para acertar a filiação do prefeito no MDB

Arquivo

O prefeito Luis Fernando Foloni deve trocar de legenda partidária. Ele sairá do Cidadania, sigla pela qual foi eleito vice-prefeito nas eleições de 2020, e ingressar no MDB.

Em Bariri, esse partido é o mesmo do prefeito cassado Abelardo Maurício Martins Simões Filho e dos vereadores Airton Luis Pegoraro e Luis Renato Proti (Escadinha).

Foloni conta que deve viajar nesta sexta-feira (24) a Ribeirão Preto para encontro com o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), presidente nacional da sigla.

Segundo ele, o convite para filiação havia sido feito antes e agora de forma oficial. “É um partido grande, com vários deputados, e uma oportunidade de fortalecimento político”, afirma o prefeito de Bariri.