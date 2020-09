Câmara volta a receber o público nas sessões

Mesa Diretora da Câmara de Bariri publicou ato limitando acesso à Câmara por 30 pessoas – Arquivo/Candeia

A Mesa Diretora da Câmara de Bariri publicou ato nesta semana para que o público possa acompanhar os trabalhos do Legislativo. Por causa do feriado da Independência do Brasil (segunda-feira, dia 7), a próxima sessão será realizada na terça-feira (8) a partir das 19h.

Conforme o documento, durante as reuniões legislativas o público ficará limitado a 30 pessoas.

Quem quiser comparecer às sessões e também a reuniões ou audiências públicas deve informar o nome e o número do RG por telefone ou e-mail até as 11h do dia do evento.

Além disso, as pessoas deverão usar máscara e álcool em gel no plenário da Câmara Municipal.

O ato estabelece também que o atendimento presencial na sede do Legislativo será limitado a uma pessoa por vez, devendo-se utilizar máscara e álcool em gel.