Bariri participa de ação em defesa da mulher

Bariri participou de ato em defesa da vida das mulheres promovido pelo governo do Estado e que ocorreu dia 04 de março, sexta-feira, no Palácio dos Bandeirantes.

Intitulado “Violência nunca mais”, o evento contou com a participação de representantes de municípios paulistas. O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho, a primeira-dama Anai Lagata Padovani Martins Simões e a diretora de Ação Social Suzane Gabia Dinis Albranti marcaram presença.

Durante o evento houve a assinatura de decreto estadual que pune a discriminação à mulher e do convênio de criação da Casa da Mulher.

Renata Gil, presidente da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), discursou durante a solenidade e ressaltou que o Brasil é o quinto país mais violento do mundo para mulheres, atrás inclusive de países que não assinaram os Tratados de Direitos Humanos.

Na ocasião, ao lado de representantes da Rede de Proteção à Mulher do Estado de São Paulo, o governador João Doria assinou decreto regulamentando o processo de apuração das infrações administrativas decorrentes de qualquer forma de discriminação contra a mulher no serviço público estadual, cabendo, inclusive, o envio de denúncia ao Ministério Público.

Ainda foi distribuída cartilha de enfrentamento à violência contra a mulher, com o objetivo de informar sobre o tema às cidadãs e aos cidadãos, bem como aos profissionais da rede de serviços públicos.

Fonte: Assessoria de Imprensa

Da redação