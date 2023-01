Polícia detém jovem por tráfico de drogas

As Polícias Civil e Militar (PM) de Bariri detiveram jovem de 22 anos por possível envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Por volta das 16h30 de quinta-feira (26) os policiais realizaram ação conjunta na Praça Diamante Negro.

Na ocasião, E. H. S., 22 anos, foi flagrado com R$ 119,50 e foram localizadas com ele 41 porções de cocaína acondicionadas em microtubos de eppendorf.

Diante dos fatos, o jovem foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.