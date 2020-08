Dupla é detida com maconha e revólver

Um dos homens foi ouvido e liberado; outro ficou à disposição da Justiça – Divulgação/PM

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar (PM) de Bariri com entorpecentes e revólver. O fato ocorreu pouco depois da 1h desta quarta-feira (12).

Durante patrulhamento pelo Jardim Beltrame, em Bariri, uma equipe da PM avistou veículo Fiat Pálio, de cor prata.

Assim que notou a presença da viatura, o motorista empreendeu fuga. Os policiais acompanharam o automóvel e perto da loja 1 do Supermercado Michelassi os ocupantes do carro dispensaram um revólver Taurus calibre 38 (arma conhecida como buldoguinho).

Cerca de 200 metros à frente o Palio foi abordado. V. B. J. 23 anos, estava com R$ 2.047,00 e C. H. B., 24 anos, tinha em mãos R$ 230,00. Os PMs encontraram ainda dois telefones celulares e um cigarro de maconha (pertencente a V.)

A equipe se deslocou até a casa dos dois indivíduos. Na residência de C. foram encontrados papel filme para possível embalagem da droga, duas porções de maconha com cerca de 20 gramas no total e uma balança de precisão.

A dupla foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. V. foi ouvido e liberado pelo porte ilegal de arma de fogo (arma com numeração raspada). C. ficou à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.