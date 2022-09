Bariri: Caminhão tomba na SP-304

Um caminhão que transitava no sentido Bariri-Jaú da Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304) tombou por volta das 13h desta quarta-feira (28).

O acidente ocorreu alguns quilômetros à frente do viaduto que dá acesso è Avenida Perimetral Domingos Antonio Fortunato (Expressa Sul).

Segundo o Corpo de Bombeiros de Bariri, apenas o motorista estava no caminhão. Ele não teve ferimentos.

Por causa do acidente, foi interditada a terceira faixa da pista.