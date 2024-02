Social: Grupo Sinhá traz muito samba ao Umuarama

Neste sábado (2) o samba pede passagem no Umuarama Clube de Bariri com presença do conhecido Grupo Sinhá.

O show tem início por volta das 21h. Associados não pagam entrada. Visitantes pagam R$ 25,00 na portaria.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones (14) 3662-6565, 3662-1283 e 98196-0611.