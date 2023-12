SOCIAL: Fogazza do Bem está na Praça da Matriz

De 11 a 17 de dezembro, a barraca da Santa Casa de Bariri está na Praça da Matriz com mais uma edição da Fogazza do Bem.

Das 19h às 22 h, a equipe de eventos oferece o salgado quentinho e feito na hora. Você pode consumir, apreciando os enfeites e eventos natalinos da praça central. Ou pode levar sistema drive trhu.

Adquira e contribuía com o hospital da cidade.