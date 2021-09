Vôlei de praia reúne equipes da região na Praça da Juventude

Campeões de dupla masculino: Daniel Rossi e Erenilson Júnior

Campeãs Quarteto feminino: Larissa, Bianca, Carla e Yasmin

Marcel ao lado de Richarlyson que disputou o torneio e ficou em terceiro lugar

Dia 7, terça-feira, feriado da Independência, o Setor de Esporte da Prefeitura realizou Torneio de Vôlei de Praia na Praça da Juventude, que reuniu equipes de cidades como Jaú, Bauru, Barra Bonita, Botucatu e Bariri.

Segundo os organizadores, no naipe feminino o torneio foi no 4×4. A equipe Águas foi campeã, representada pelas atletas Larissa, Bianca, Carla e Yasmin.

Já no naipe masculino, o torneio foi em duplas e os grandes campeões foram Daniel Rossi e Erenilson Júnior.

Destaque para a presença do jogador Richarlyson, que é craque do vôlei, mas ficou famoso atuando no futebol de campo pelo São Paulo e outros times. Ele disputou em dupla com José Vitor e ficou em terceiro lugar.

“Agradecemos a todos que participaram do evento. Foi um prazer recebê-los em nossa cidade, sejam sempre bem-vindos”, comentou Marcel Grigolin, um dos organizadores do evento.

Texto: Marcel Grigolin

Classificação do Torneio de Praia

FEMININO

1° lugar Larissa, Bianca, Carla e Yasmin

2° lugar Fran, Natália, Lis e Keila

3° Lugar Priscila, Juliana, Aninha e Érica

MASCULINO

1° lugar Daniel Rossi e Erenilson Júnior

2° lugar Guto e Danilo

3° lugar Richarlyson e José Vitor