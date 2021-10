Umuarama: Eisenbahn e Escritório Sistema estreiam hoje

Equipe da Renova (foto) estreou na competição com vitória sobre a Camisetas Kezo – Divulgação

O Campeonato de Futebol Categoria Livre do Umuarama Clube de Bariri terá sua segunda rodada disputada hoje (23), com duas partidas.

Eisenbahn e Escritório Sistema estreiam na competição. O primeiro time enfrenta o Palácio dos Esportes às 15h. Em seguida haverá o confronto entre Escritório Sistema e Camisetas Kezo.

A primeira rodada do campeonato foi disputada no sábado (16). A Renova venceu a Camisetas Kezo por 2 a 1. No outro jogo o Cine Belluzzo bateu o Palácio dos Esportes por 3 a 1.

Classificação

Equipe P J V E D GP GC SG

1º Cine Belluzzo 3 1 1 0 0 3 1 2

2º Renova 3 1 1 0 0 2 1 1

3º Camisetas Kezo 0 1 0 0 1 1 2 -1

4º Palácio dos Esportes 0 1 0 0 1 1 3 -2

5º Eisenbahn

6º Escritório Sistema