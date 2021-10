Umuarama: começa hoje campeonato de futebol categoria livre

Umuarama terá jogos da categoria livre aos sábados e do máster aos domingos – Arquivo/Candeia

Tem início hoje (16) o campeonato de futebol categoria livre no Umuarama Clube de Bariri, com jogadores acima de 16 anos.

Os confrontos acontecerão aos sábados, com duas partidas. O campeonato contará com seis equipes: Renova, Camisetas Kezo, Eisenbahn, Cine Belluzzo, Escritório Sistema e Palácio dos Esportes.

Elas se enfrentarão em turno único, classificando-se quatro equipes para a semifinal.

A rodada inicial neste sábado (16) começa às 15h, com os seguintes confrontos: Renova x Camisetas Kezo; e Palácio dos Esportes x Cine Belluzzo.

Máster

No dia 24 de outubro começa o campeonato de futebol categoria máster do Umuarama, com jogadores acima de 45 anos.

A competição também irá contar com seis equipes, jogando todas contra todas.

As partidas serão aos domingos de manhã, podendo algumas delas acontecerem nas noites de quarta-feira.

As equipes são: Coquinho Construções, Camisetas Kezo, Dom Casco, Café Aroma, Chapéus Dallas e Tec-Car.