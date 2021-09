Bariri: Prefeitura realizará Campeonato de Futsal Masculino

A Prefeitura de Bariri, por meio do Setor de Esportes, está com inscrições abertas para o Campeonato Municipal de Futsal Masculino “Waldemor Penachi”. Os jogos estão previstos para acontecer a partir de 18 de outubro, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 21h, no Ginásio do Clube Municipal.

As inscrições para participar do evento poderão ser feitas até o dia 06 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h ou das 13h às 17h, no Clube Municipal de Bariri, localizado na Rua José Bonifácia, 121, Centro. O valor da inscrição é uma 1 (uma) cesta básica por equipe, que deverá ser entregue junto com ficha de cadastro preenchida.

O regulamento do Campeonato Municipal será entregue ao Congresso Técnico no dia 06 de outubro, às 19h30, e estará disponível no site da Prefeitura Municipal de Bariri após o período.

Para mais informações, é necessário ligar no (14) 3662-3883.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Bariri