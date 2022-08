Bariri ganha torneio de basquete triangular

Domingo, 7, o Setor de Esporte da Prefeitura de Bariri realizou torneio de basquete triangular masculino sub-20, na quadra poliesportiva Conrado Migliorini do Clube Municipal.

A disputa envolveu equipes de Bariri e das cidades; de Itapuí e Iacanga e o time local foi campeão do torneio.

Em seu primeiro jogo, a equipe baririense venceu Iacanga por 45 a 39. Já em sua segunda partida, Bariri ganhou de Itapuí por 57 a 34.

Com os resultados, Bariri conquistou o primeiro lugar na competição, tendo Iacanga em segundo e Itapuí em terceiro lugar.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação