Univesp inicia atividades com aula inaugural

Em Bariri, encontro presencial marcou o início das atividades do polo da Univesp, com recepção aos calouros – Divulgação

O segundo semestre letivo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) teve início em 9 de agosto com live inaugural via online.

Participaram do encontro virtual o presidente da universidade, professor Rodolfo Azevedo, e a diretora acadêmica, professora Simone Telles.

Os professores deram boas-vindas aos alunos (calouros e veteranos), apresentaram a instituição, o modelo pedagógico, as ações para o segundo semestre e esclareceram as dúvidas dos ingressantes.

Polo Bariri

Dia 20 de agosto, sexta-feira, o Polo Bariri da Unifesp realizou um encontro presencial para recepcionar os calouros e tirar as dúvidas sobre o ambiente virtual de aprendizagem.

Nesse dia, estiveram presentes a diretora de Desenvolvimento Econômico, Haghata Pepe Hailer Freire de Oliveira, e o aluno da Univesp e servidor municipal, Everton Aparecido Bueno, que ajudou no esclarecimento de dúvidas dos alunos.

O prefeito de Bariri, Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) também marcou presença à aula inaugural em Bariri.

Fonte: Assessoria de Imprensa