Univesp divulga resultado do Vestibular 2021 e período de matrículas

Bariri conta com 16 vagas para dois diferentes eixos – Divulgação

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) publicou na quinta-feira (22) o resultado oficial do Vestibular 2021.

Para o Polo Bariri, foram ofertadas oito vagas para o Eixo de Licenciatura (Letras, Matemática e Pedagogia) e oito para o Eixo de Comunicação (Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação).

Os participantes podem acessar o site vestibular.univesp.br para conferir o resultado. Vale ressaltar que as matrículas também devem ser feitas pelo mesmo link, conforme divulgação das listas de chamada.

Confira o período para matrículas:

1ª chamada (Disponível) – Matrículas das 10h do dia 26/07 até as 18h do dia 27/07;

2ª chamada (Disponível em 28/7) – Matrículas das 10h do dia 30/07 até as 18h do dia 02/08;

3ª chamada (Disponível em 03/08) – Matrículas das 10h do dia 05/08 até as 18h do dia 06/08.