PALAVRA ABERTA: Escola da minha vida!

Ninho de doces lembranças, onde aprendi a sonhar, respirando esperança, declamando o verbo amar!

Quem tem o privilégio de nascer em Bariri pode até partir, mas certamente retorna um belo dia para saborear nacos de saudade! Apesar de tantos anos idos e vividos, a cidade conserva o adocicado sabor de infância e o ar fresco das manhãs arraigados na alma e no coração de quem partiu. Mas vamos falar da inesquecível escola centenária. Cem anos de utilidade, cem anos de oferendas e cem anos de fidelidade para com nossa terra querida, Bariri.

O primeiro Grupo Escolar de Bariri, assim chamado por décadas, foi construído em 1911, em local privilegiado, onde o aclive do terreno o colocou olhando para a Avenida Claudionor Barbieri com ares de grande importância e altivez. Prédio que fincou os alicerces para a eternidade e ali permaneceu exuberante durante cem anos de dadivosas messes. Foi pelas suas escadarias que pisei pela primeira vez os caminhos do saber, foi pela entrada das meninas que percorri as escadas, avistei o longo corredor e admirei minha primeira professora, Aparecida Simonetti. Foi também ali que com grande emoção ouvi o Hino Nacional Brasileiro e a Oração à Pátria.

E assim como milhares de baririenses aprendi a ler e a escrever de forma fácil e carinhosa. Nesta época era o Diretor Professor Antônio Rossi e a escola toda pintada de amarelo. Tinha muito orgulho em poder frequentar o grupo escolar, fazer amizades e aprender. No centro, no jardim interno havia um chafariz e muitas flores, adiante o pátio enorme, as talhas de barro com água fresca, a cozinha que emanava perfume de delícias. Os funcionários dedicados e carinhosos, Sr. Gardiolo, Sr. Arnaldo, Dona Julia, Dona Gina, Dona Maria, anjos dedicados que cuidavam das crianças para que não se machucassem. Professores amorosos, capazes e preparados. Quem poderia esquecer Dona Cacilda Ticianelli, Hilda Helena Beluzzo, Zezé Vianna, Marta Farah, Laura Beluzzo, Dona Angelina, Prof. Nelson de Brito, Anselmo e Iolanda Fortunato, Maria José Viana? E tantos outros encantadores da infância, cujas desculpas debruço nestas linhas por não ter citado os nomes. Turma de primeira linha, educadores especializados na arte de ensinar e educar. Tudo passa e os educadores foram aposentando, novos professores foram chegando, é a fila do deambular da vida. Porém, imponente, ele ali restou, símbolo da educação baririense, marcando o espaço e o tempo. Mais de cem anos de perseverança e primorosa dedicação à educação da infância baririense! Mais de cem anos de história e emoção, hoje merecidamente denominado Escola Professor Euclydes Moreira da Silva e que me coube a honra em escrever a letra de seu Hino Oficial, assim como a letra do Hino do Centenário!

Os mais antigos poderão inclusive lembrar do pipoqueiro Martins, do sorvete de creme do Necão, do martelinho rosa e branco que derretia na boca, a pipoca, o quebra-queixo, o biju de mel do bijuzeiro com sua catraca alegre! Estudar era uma alegria e a violência ainda não tinha pisado em terras de Bariri. A infância sabia brincar, sorrir, respeitar os professores e zelar da escola como o segundo lar.

Para sentir ainda mais forte o sabor da saudade vamos recordar a Saudação à Pátria, que era declamada pelos alunos para receber a Bandeira do Brasil que adentrava a sala de aula orgulhosamente amparada por dois alunos:

“Brasil! Nesta casa de educação e ensino, constantemente pensamos em ti. Em teu passado de glórias, em teu presente de realizações salutares, em teu glorioso porvir! Possas tu, Pátria amada, te orgulhares um dia dos filhos teus que nesta hora te saúdam.

Parabéns escola da minha vida!