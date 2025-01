Educação: Colégio Max e Mini Mundo voltam às aulas com novidades

As aulas retornam no Colégio Max Beny Macena e na Escola Mini Mundo na quarta-feira (29).

No Colégio Max os alunos receberão as apostilas e Chromebook GeekieOne, bem como material de inglês da Pertobilingue. Inclusive, as turmas de 1° a 5° ano terão semanalmente três aulas de inglês.

Desde a Educação Infantil ao Ensino Médio as escolas foram pintadas e reformadas. Será feita a inauguração da Sala Soft Room Jane Margarete de Nicolai Mosconi com atividades de acolhimento.

“Os 350 alunos retornam para mais um ciclo auspicioso de estudos e aulas de aprendizagem ativa”, ressalta a direção escolar.

Incluso no planejamento escolar haverá um encontro no dia 25 de janeiro com toda equipe docente, gestores e auxiliares, em que, além da confraternização, explanação do modelo de ensino modal, o designer gráfico e publicitário Joel Nogueira ministrará uma palestra sobre Comunicação.

No ensino infantil, os alunos de 0 a 3 anos utilizarão a Apostila Mini Mundo 2025.

(Fonte: Equipe do Colégio Max e Escola Mini Mundo)