Educação: Coeba inicia ano letivo no dia 27 com melhoria da estrutura

A Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba) iniciará o ano letivo de 2025 na segunda-feira (27), abrangendo todos os segmentos: da Educação Infantil ao Pré-vestibular, num total de 340 alunos.

Todo o material didático foi cuidadosamente separado e etiquetado, e muitas novidades foram planejadas para a acolhida de alunos e familiares.

“Este ano, retornamos convictos de que o conhecimento sem fronteiras é promovido aqui, em um ambiente que valoriza a troca de saberes e experiências enriquecedoras. A temática do Ano Internacional das Cooperativas, instituída pela ONU, norteia nossa proposta pedagógica, reafirmando nosso compromisso como cooperativa educacional em transformar o mundo por meio da educação”, destaca a equipe escolar.

A unidade passou por reformas e manutenções nos ambientes escolares (ampliação dos banheiros, quadra poliesportiva, espaço cultural e de convivência dos alunos, salas de aula etc.).

Também fortaleceu a implementação de uma educação bilíngue, em parceria com o Eduall, solução bilíngue da Somos Educação eMacmillanEducation. Essa iniciativa garantirá aulas ainda mais dinâmicas e integradas a uma grade curricular moderna e inovadora.

Durante o mês de janeiro, a equipe pedagógica e colaboradores participaram de programa de capacitação. Entre as ações realizadas, destaque para formações promovidas pelo Sistema Anglo de Ensino (PROFS), com foco em metodologias ativas e inovações didáticas e cursos organizados pelo SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), incluindo temas como primeiros socorros, comunicação eficiente, trilhas do cooperativismo.

Outra ação foi encontro com a assessoria do Programa Semente, no qual foi apresentada a Medição Socioemocional das turmas. Essa formação prévia ao início do ano letivo permitiu reflexões profundas e análises in loco.

(Fonte: Equipe da Escola Coeba)