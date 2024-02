Editorial: Novos ares na Santa Casa

Nessa semana a Câmara de Bariri aprovou projeto de lei de iniciativa do Executivo para repasse de aproximadamente R$ 1 milhão mensais para a Santa Casa. O período é de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025.

Assim, quem assumir a cadeira de prefeito após as eleições de outubro deste ano terá pelo menos o mês todo de janeiro de 2025 para definir as diretrizes e repasses à Santa Casa.

Essa não é a única boa notícia do hospital. O Candeia publica em suas redes sociais neste fim de semana importante decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Conforme o Judiciário, uma dívida contraída por filial da Organização Social Vitale Saúde em Campinas não deve recair sobre o hospital sediado em Bariri.

A defesa da Santa Casa valeu-se de decisão da Justiça de Bariri que anulou todas as alterações estatutárias realizadas no estatuto social da então Associação Civil Irmandade Santa Casa Misericórdia de Bariri no período de janeiro de 2015 a agosto de 2018.

A decisão anulou também as mudanças decorrentes da alteração da natureza e denominação para Vitale Saúde e relativas à criação de várias filiais.

Essa decisão começa a surtir efeito prático, separando o passivo do hospital baririense do contraído pelas então filiais.

Outro ponto a ser destacado é que junto à proposta remetida ao Legislativo para a manutenção do repasse ao hospital foi encaminhado projeto para alterações na estrutura física da instituição.

O Candeia vem noticiando várias delas. Há um tempo foi dada ênfase à reforma da ala da maternidade, muito elogiada por quem procura o serviço, especialmente pacientes do Serviço Único de Saúde (SUS).

Recentemente, o jornal publicou matéria com várias obras na entrada do hospital, como local para instalação de novo aparelho de raios X, com tecnologia digital. No mesmo local irá funcionar aparelho de ultrassom. Também está sendo feita reforma de quartos e manutenção do prédio para impedir infiltrações e goteiras.

Essas obras e outras que virão permitirão em médio e longo prazos uma mudança profunda nos locais de atendimento, começando pela alteração da ala destinada ao pronto-socorro (PS). Será preciso recursos vultosos para efetivar essas alterações, mas devagar podem ser obtidos, incluindo emendas impositivas via Legislativo municipal.

E por falar em serviço de urgência e emergência, muitas pessoas criticaram a demora do atendimento do PS nas últimas semanas.

O maior responsável por esse problema foram os casos de pessoas com sintomas de dengue. Desde meados de dezembro para cá, 60% dos atendimentos foram para esse tipo de doença.

A partir do momento em que a Prefeitura de Bariri instalou ambulatório para recepcionar pacientes com esses sintomas, no Centro de Diagnose e Especialidades, no dia 3 de fevereiro, o movimento no serviço emergencial teve queda.

Nos primeiros dias de fevereiro o PS atendia em torno de 200 pessoas por dia. A partir de terça-feira (6) caiu para aproximadamente 150 pacientes diários.

Isso é uma demonstração de que a rede básica deve ser fortalecida para que não haja sobrecarga de atendimentos no PS, voltado a urgências e emergências.