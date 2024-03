Editorial: Nova frente na limpeza pública

Bariri deverá ter uma melhoria significativa na limpeza pública a partir de agora. Recentemente a prefeitura homologou licitação em favor da empresa ESN Prestação de Serviços Guararapes Ltda, de Guararapes.

O valor ofertado pela firma foi de R$ 231 mil mensais, 6,8% abaixo do previsto pelo Executivo (R$ 247,9 mil por mês).

Conforme o edital de licitação, a empresa deverá empregar no mínimo 45 funcionários, isso na linha de frente de trabalho.

Além disso, deverá realizar uma série de serviços, como capinação e roçagem manual, capinação e roçagem mecanizadas, remoção de serviços resultantes das raspagens, manutenção de guias, calçadas e sarjetas, pintura e manutenção de guias, sarjetas e bancos de praças, rastelamento e poda periódica de árvores.

Para fazer um rápido retrospecto, em agosto do ano passado a Justiça decidiu pela suspensão do contrato com a Latina Ambiental Ltda, diante de supostas irregularidades na licitação feita pela prefeitura e cumprimento do contrato.

A administração municipal levou três meses para contratar outra prestadora de serviço, de forma emergencial.

A Garra Consultoria Ambiental Ltda, de Bauru, foi contratada por R$ 148,2 mil por mês.

O valor ficou bem abaixo do estimado pela prefeitura na nova licitação porque, agora, o número de funcionários é maior, com uma gama de serviços mais ampla.

Diante de um quadro preocupante de dengue no município desde o início do ano, um trabalho bem feito de limpeza e capina pode auxiliar no enfrentamento da doença.

Muitas vezes um objeto que acumula água limpa pode estar escondido numa área pública com mato alto.

Além disso, com uma limpeza mais rápida e efetiva o poder público dá o exemplo positivo aos moradores de que está fazendo sua parte, tendo mais condições de cobrar da população que cuide de seu imóvel e do município como um todo.

Na quinta-feira (14) foi realizada audiência pública na Câmara de Bariri para tratar de ações no enfrentamento da dengue. A limpeza geral da cidade e a verificação dos domicílios para a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti estão entre as medidas mais importantes.