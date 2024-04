Editorial: Movimentação política se fecha

Pela legislação eleitoral, quem pretende concorrer aos cargos de vereador, prefeito ou vice-prefeito nas eleições deste ano tem até o sábado (6) para se filiar a um partido político.

Essa data-limite corresponde ao prazo de seis meses que antecede o primeiro turno do pleito, marcado para 6 de outubro.

Além disso, na sexta-feira (5) terminou a chamada janela partidária, período em que vereadoras e vereadores podem trocar de legenda sem que percam o mandato.

Em Bariri, a movimentação política foi intensa nos últimos dias. Em relação aos vereadores, dos nove da atual legislatura, três haviam relatado ao Candeia que não mudariam de partido: Benedito Antonio Franchini (PRD); Luis Renato Proti (MDB); e Myrella Soares da Silva (União Brasil).

Quanto aos outros seis vereadores, Júlio Cesar Devides (Cidadania) não havia decidido se iria mudar de sigla e se concorreria novamente ao cargo.

Os outros cinco vereadores mudaram de legenda. Airton Luis Pegoraro e Francisco Leandro Gonzalez se filiaram ao Avante. Antes estavam, respectivamente, no MDB e Podemos.

Ricardo Prearo deixou o PDT e foi para o PSD. Paulo Egídio Grigolin trocou o PP pelo MDB. Finalmente, Edcarlos Pereira dos Santos agendou filiação para novo partido às 17h de sexta-feira (5), evento ocorrido após o encerramento desta edição interativa do Candeia.

A divisão de forças políticas na Câmara ficou clara agora. Airton, Leandro e Myrella formam um grupo, com o primeiro sendo o pré-candidato a prefeito.

Renato e Grigolin estarão juntos numa possível candidatura de Luis Fernando Foloni. Os três são do MDB.

Prearo ingressou no mesmo partido de Francisco Leoni Neto, pré-candidato a prefeito. Julinho não definiu o partido, mas, em tese, deve apoiar o grupo de Pegoraro.

Benedito Franchini tem afirmado que não participa da eleição este ano. A única incógnita é para qual partido Edcarlos irá se filiar (há rumores de que seja o PP).

Quanto às composições partidárias, a semana foi marcada por algumas novidades. Uma delas é que Valdenice Aparecida Sevalho assumiu e presidência do PRD, com membros ligados a Foloni e Grigolin. Trata-se da movimentação mais clara de que o atual prefeito pode entrar na disputa para o pleito majoritário.

Outra novidade é que Rogério Aparecido de Morais acaba de assumir o comando do PSDB, que por anos esteve nas mãos de Neto Leoni.

Há possibilidade de imbróglio envolvendo o PSDB e o Cidadania, que firmaram federação, isto é, os partidos deverão caminhar juntos.

Rogério tem alinhamento com Edcarlos. Já o Cidadania deve ir para as mãos de aliado de Neto Leoni. Até o fechamento desta edição, não havia divulgação no TSE da nominata do Cidadania.

Caso seja efetivada em tempo hábil, será preciso verificar que critérios serão utilizados pelas lideranças (locais, estaduais e nacionais) para definir quem a federação irá apoiar. É acompanhar os próximos capítulos.