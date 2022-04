Parceria traz palestra sobre vendas em Bariri

Parceria entre a Prefeitura de Bariri, Sebrae Aqui e Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib) traz a palestra “Técnicas de Vendas”, que ocorre dia 19, terça-feira, às 19h, no auditório Kamil Saad Farh, da Acib.

O evento integra o Projeto Varejo de Moda do Sebrae Aqui Bariri e vai discutir sobre mecanismos de aumentar as vendas de empresa ou negócio de moda. A iniciativa é gratuita e será realizada de forma presencial. As inscrições já estão abertas.

O segmento de moda oferece diversas oportunidades e desafios para empreendedores. Em tempos de alta concorrência, digital influencers, empoderamento do consumidor, pensamento sustentável e tantas variáveis complexas, conseguir fazer a direfença é fundamental. Para isso, é necessário buscar conhecimento, tendências, trabalhar a visão do futuro e as necessidades dos clientes.

As vagas para a palestra “Técnicas de Vendas” são limitadas e as inscrições devem ser feitas com antecedência pelo telefone (14) 3662-9400, com a Verônica.

Fonte: Assessoria de Imprensa