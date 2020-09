ICMS de agosto tem alta, mas índice anual cai

Divulgação

A transferência de recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) registrou alta no mês de agosto. Segundo a Secretaria de Fazenda e Planejamento, o Estado transferiu R$ 2,45 milhões em repasses de ICMS no mês de agosto. O valor repassado aos municípios acompanhados pelo Candeia – Bariri (8,38%), Boraceia (5,36%) e Itaju 11%) – confirmam o aumento em relação ao mesmo período no ano passado.

O resultado, no entanto, não foi suficiente para recuperar os índices negativos do ano. Nos primeiros oito meses de 2020, Bariri (-9,41%), Boraceia (-12,26%) e Itaju -7,23%) enfrentam queda no repasse de ICMS, se comparado ao ano de 2019.

Em relação ao mês de julho, os repasses de ICMS em agosto têm alta de 19,91%, indicando tendência de alta gradual na arrecadação tributária.

Os depósitos semanais são realizados por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento sempre até o segundo dia útil de cada semana. As consultas dos valores podem ser feitas no site do órgão, no link Acesso à Informação > Transferências de Recursos > Transferências Constitucionais a Municípios.

Municípios

No mês de agosto, Bariri recebeu R$ 1.626.393,80 de ICMS, valor 8,36% maior que no mesmo período em 2019, quando foram depositados R$ 1.500.927,96. No acumulado do ano, no entanto, o montante é -9,41% menor que em 2019. Nos oito primeiros meses do ano foram repassados R$ 12.173.745,60. Em 2019, esse valor foi de R$ 13.438.549,40.

Boraceia mantém o mais alto índice anual negativo entre os municípios. Recebeu R$ 3.542.418,03 até o momento, contra R$ 13.438.549,40, em 2019, ou seja, queda de -12,26%. Em agosto, o repasse somou R$ 473.179,12. No ano passado, no mesmo período, foram depositados R$ 449.117,07, o que representa alta de 5,36%.

Itaju obteve alta de 11% no mês de agosto, em relação ao ano passado. Recebeu R$ 338.206,96, contra R$ 304.630,02 em 2019. Se somados os depósitos realizados nos oito meses de 2010, o valor atinge R$ 2.531.146,46. Em 2019, no mesmo período, o município recebeu R$ 2.728.457,57. Ou seja, queda de -7,23%.

Recursos de ICMS

COMPARANDO ICMS AGOSTO 2019/2020 MUNICÍPIOS AGO/2019 AGO/2020 VAR.% Bariri 1.500.927,96 1.626.393,80 8,36% Boracéia 449.117,07 473.179,12 5,36% Itaju 304.630,02 338.206,96 11,02%

COMPARANDO ICMS ACUMULADO 2019/2020 MUNICÍPIOS 2019 2020 VAR.% Bariri 13.438.549,40 12.173.745,60 -9,41% Boracéia 4.037.208,05 3.542.418,03 -12,26% Itaju 2.728.457,57 2.531.146,46 -7,23%