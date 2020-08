Sábado tem Pizza Drive Thru da Apae

Sábado, 15, das 15 às 18h, as pizzas adquiridas no sistema drive thru da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) devem ser retiradas no setor de recepção da escola, localizada na Avenida Vice-Prefeito Sérgio Furcin.

Cada pizza de calabresa ou de presunto e queijo custa R$ 20 e deve ser adquirida com antecedência, através do telefone (14) 3662-1949.

De acordo com a equipe da Apae, a renda obtida com a Pizza Drive Thru será utilizada para manutenção dos serviços prestados pela entidade.