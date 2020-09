População de Bariri cresce 12% em uma década

Segundo o IBGE, população de Bariri passou de 31.593 para 35.558 no período de 10 anos – Arquivo/Candeia

A população de Bariri cresceu 12,5% entre 2010 e 2020, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O número de moradores da cidade passou de 31.593 em 2010 para 35.558 neste ano. A estimativa populacional de 2020 foi divulgada na semana passada pelo órgão.

A média de crescimento populacional de Bariri está dentro da média do Estado de São Paulo (12,1%) e do Brasil (11%).

Já Boraceia e Itaju apresentam aumento de população superior em termos percentuais. O primeiro município tem crescimento populacional de 14% na década, enquanto em Itaju é de quase 20%.

Um dado curioso diz respeito a Barra Bonita. Na região, é a única cidade com baixo crescimento populacional: 2,4% em 10 anos. Nesse cenário, em poucos anos Bariri terá mais moradores que Barra Bonita.

Matemática

A divulgação feita pelo IBGE diz respeito às populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2020. Nessa data, a população do Brasil chegou a 211,8 milhões de habitantes, crescendo 0,77% em relação a 2019.

O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, com 12,3 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,75 milhões), Brasília (3,05 milhões) e Salvador (2,88 milhões).

Os 17 municípios do país com população superior a um milhão de habitantes concentram 21,9% da população nacional e 14 deles são capitais estaduais.

Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro com menor população (776 habitantes), seguido por Borá (SP), com 838 habitantes, Araguainha (MT), com 946 habitantes, e Engenho Velho (RS), com 982 habitantes.

Na última década, as estimativas apontam para um aumento gradativo da quantidade de grandes municípios do País. No Censo de 2010, somente 38 municípios tinham população superior a 500 mil habitantes, e apenas 15 deles tinham mais de 1 milhão de moradores.

Já em 2020, eram 49 os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes sendo 17 os que superavam a marca de 1 milhão de habitantes.

As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013.

As populações dos municípios foram estimadas por procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios.

O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010) e ajustadas. As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010.

Variação da populacional de 2019 para 2020

Município População em 2019 População em 2020 Variação(%)

Bariri 35.264 35.558 0,8

Barra Bonita 36.126 36.126 0,0

Bauru 376.818 379.297 0,6

Bocaina 12.329 12.452 0,9

Boraceia 4.823 4.868 0,9

Dois Córregos 27.315 27.512 0,7

Ibitinga 60.033 60.600 0,9

Itaju 3.835 3.887 1,3

Itapuí 13.992 14.147 1,1

Jaú 150.252 151.881 1,0

Pederneiras 46.687 47.111 0,9

São Paulo 12.252.023 12.325.232 0,5

Estado SP 45.919.049 46.289.333 0,8

Brasil 210.147.125 211.755.692 0,7

Fonte: IBGE

Variação da populacional na década

Município População em 2010 População em 2020 Variação(%)

Bariri 31.593 35.558 12,5

Barra Bonita 35.246 36.126 2,4

Bauru 343.937 379.297 10,2

Bocaina 10.859 12.452 14,6

Boraceia 4.268 4.868 14,0

Dois Córregos 24.761 27.512 11,1

Ibitinga 53.158 60.600 13,9

Itaju 3.246 3.887 19,7

Itapuí 12.173 14.147 16,2

Jaú 131.040 151.881 15,9

Pederneiras 41.497 47.111 13,5

São Paulo 11.253.503 12.325.232 12,1

Estado SP 41.262.199 46.289.333 12,1

Brasil 190.755.799 211.755.692 11,0

Fonte: IBGE