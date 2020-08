Conselho do Idoso discute pandemia em reunião

O Conselho Municipal do Idoso realizou reunião extraordinária na segunda-feira, dia 3, na Sala de Licitações da prefeitura de Bariri. Na ocasião, o presidente do órgão, João Domingos Cardoso Leonel (Jota Cardoso), comentou sobre o momento vivido com a pandemia do novo coronavírus, com impacto ainda maior nos idosos.

“Eles são mais vulneráveis em ser contaminados pelo vírus, cujos casos hoje em nossa cidade aumentaram conforme dados do mês de junho”, diz Cardoso. “Passamos a registrar 6.908 idosos em Bariri, com um percentual de 19,59% dos munícipes e ficando com 4,77% de idosos acima de 80 anos.”

O presidente do conselho mencionou os momentos de dificuldades e que mesmo assim o órgão tem buscado realizações de trabalhos em prol dos idosos.

Um deles é a atuação dos profissionais de saúde no teste da Covid-19 nos idosos pelas unidades dos postos de serviços.

A realização dos exames teve início no dia 1º de agosto na Estratégia Saúde da Família (ESF) 4.

Outro assunto tratado na reunião foi a análise de documentos das entidades para expedição da certidão para no atendimento delas.

Na ocasião, foram aprovados os documentos da Sociedade São Vicente de Paula de Bariri (Lar Vicentino), que estará recebendo a certidão para efeitos legais e administrativos para fins governamentais e de fiscalização.