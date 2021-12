Casa do Flash Back realiza evento havaiano amanhã

Divulgação

A Casa do Flash Back promove hoje (11) festa com temática havaiana, chamada FlashBack no Hawaii.

A partir das 21h o público poderá conferir a cantora Soraia Sadi e os DJs Gaion Redi, Jorge e Júlio.

O ambiente terá decoração especial, colares e mesas com frutas.

Os convites são limitados. Cada um sai por R$ 20,00. Podem ser adquiridos via PIX. O telefone para contato é (14) 99794-2420.