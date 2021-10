BARIRI: Golpes do boleto falso crescem e preocupam

Consumidor deve estar atento antes de pagar o documento – Divulgação

Nessa semana uma pessoa residente em Bariri descobriu que foi vítima do golpe do boleto falso.

De repente, o morador recebeu a “visita” de oficial de Justiça para busca e apreensão do automóvel.

A pessoa mostrou os boletos pagos, no entanto, houve confirmação de que a financeira não havia recebido os valores. Dois dos boletos foram creditados a uma pessoa física e não à empresa.

A vítima informou que entrou em contato por telefone para fazer o crédito dos valores, momento em que o fraudador passou informações para a geração de boletos fraudulentos. A orientação é que fosse feito boletim de ocorrência.

Por conta da pandemia, a financeira informou que aumentaram bastante as fraudes em boletos de pagamento.

A orientação é que sejam conferidas as informações da conta do emissor detalhadamente.

A pessoa deve procurar baixar o boleto diretamente no site do cobrador, conferir se os seus dados e os do beneficiário estão corretos no boleto e confirmar se as informações mostradas após a leitura do código de barras correspondem aos dados de quem está pagando e do beneficiário. Caso os seus dados ou os do cobrador estejam errados na tela, deve-se cancelar a operação.

A melhor alternativa é a prevenção mesmo. Os boletos são documentos difíceis de serem rastreados e reaver o dinheiro é praticamente impossível.

Outro golpe

Outro golpe comum em Bariri foi relatado ao Candeia por uma professora. Ela conta que recebeu ligação na noite de quarta-feira (20).

A pessoa dizia que o cartão de crédito dela havia sido clonado e era preciso fazer o cancelamento para evitar operações indevidas. Pediu o número do cartão e a senha. Nesse momento, a professora percebeu que era um golpe.

Segundo ela, os fraudadores têm informações a respeito da pessoa para quem liga e são convincentes no modo de conversar.

Para evitar dissabores, a moradora de Bariri decidiu bloquear os cartões de crédito e de débito e solicitar novos no banco onde possui conta.