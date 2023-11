Assobari sedia projeto Corteva na Escola

Numa parceria entre a Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Bariri (Assobari), Della Coletta Bioenergia (DCBio) e Coopercitrus, foi realizada na terça-feira (7) na Assobari o projeto Corteva na Escola – Meu Herói o Agricultor.

A iniciativa é da Corteva Agriscience, com o objetivo em despertar nas crianças a admiração e a importância do homem no campo, gerando um conceito de sustentabilidade e responsabilidade ao meio ambiente.

Na ocasião, eles aprendem a valorizar o homem do campo, a importância da produção dos alimentos, desenvolver hábitos, atitudes e habilidades na formação de futuros agricultores.

Foram selecionados alunos do 5º ano do período da manhã e da tarde da escola municipal Professora Rosa Benatti.

De uma forma didático-pedagógica eles tiveram ações com desenhos animados, revista de atividades e concurso de desenho em cima do tema sugerido.

Os trabalhos artísticos são avaliados por uma Comissão Educativa, de acordo com o regulamento do projeto revelando os alunos vencedores. Nesse ano foram escolhidos seis alunos, três de cada período.