Agências do INSS seguem fechadas

Autarquia está seguindo decisão judicial e informa que irá recorrer – Divulgação

Por força de decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a reabertura das agências do INSS em São Paulo foi adiada sem data definida para reabertura, incluindo a unidade de Bariri.

Os segurados que tinham agendado devem desconsiderar e proceder com a remarcação pelo Meu INSS ou pelo telefone 135.

O INSS, através da Procuradoria Federal Especializada, irá recorrerá à decisão, e à espera que a Justiça entenda o caráter essencial do serviço prestado pela autarquia.

O INSS destaca que a reabertura das agências se mostra indispensável para que parte da população que precisa dos serviços presenciais não seja prejudicada, especialmente neste momento de pandemia.

“Por fim, o INSS tem certeza de que o servidor público do INSS, da carreira do seguro social, tem orgulho e sabe da importância do seu papel de servir à população brasileira, especialmente nos momentos mais difíceis para o cidadão, no qual citamos a incapacidade para o trabalho, a vulnerabilidade social e, não menos importante, envelhecimento da população”, informa o INSS em nota à imprensa.