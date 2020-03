CORONAVÍRUS: Hospital confirma mais duas mortes em SP

Os dois pacientes, de 65 e 80 anos, estavam internados no Hospital Santa Maggiore desde o dia 15 de março – Divulgação

A operadora de saúde Prevent Senior confirmou nesta quarta-feira, 18, que mais duas pessoas morreram em razão do novo coronavírus. Agora, o Brasil passa a registrar três mortes pela Covid-19, doença causada pelo vírus, segundo os portais de notícias UOl e globo.com.

Segundo a Prevent Senior, as vítimas tem 65 e 80 anos de idade. Os dois pacientes estavam internados no Hospital Santa Maggiore desde o dia 15 de março.

Na terça, 17, o hospital confirmou a primeira morte por coronavírus no país: um homem de 62 anos. De acordo com o último informe do Ministério da Saúde, o país possui 291 casos da Covid-19. Desses, 164 estão no Estado de São Paulo

