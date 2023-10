Temporal provoca estragos em Bariri

O rápido temporal que caiu em Bariri no início da noite desta quarta-feira (4) provocou estragos na cidade.

Na Avenida Dário Foloni, Vila Americana, entre o Supermercado Aquilante e a Madeireira Vale do Tietê, uma árvore caiu sobre passarela metálica para travessia de pedestres.

Em frente a Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba) uma árvore caiu sobre a Avenida Dr. Antonio Galízia.

Na baixada da Rua Sete de Setembro, no cruzamento com a Rua Antonio José da Silva, a água inundou o trecho. Ali, é comum que o sistema de drenagem pluvial não suporte uma chuva mais forte.