SP-304: Acidente mata motociclista na Bariri-Jaú

Na manhã desta quarta-feira, 20, um acidente entre um caminhão carregado com frangos e uma motocicleta foi registrado na rodovia Dep. Leônidas Pacheco Ferreira, SP 304, e deixou uma vítima fatal.

O acidente aconteceu próximo ao km 327. O motociclista, Ezio Oliveira de 47 anos, era morador de Jaú e trabalha em Bariri, morreu no local.

Segundo informações preliminares, ambos seguiam no sentido Jaú x Bariri quando o acidente ocorreu.

A Polícia Rodoviária esteve no local, a rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos. A perícia esteve local e deve apurar os fatos. O motorista do caminhão nada sofreu.

Fonte: 91 FM