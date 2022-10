Santuário: Dia da Padroeira tem missas e quermesse

Quarta-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida, a Paróquia do Santuário, no Jardim Nova Bariri cumpre programação especial com missas e quermesse.

Neste dia, haverá quatro celebrações eucarísticas: às 6h (missa da alvorada com benção do bolo da padroeira); 9h30 (missa das crianças, com participação dos Príncipes e Cinderelas); 12h (missa e consagração); e 17h (missa solene). Três padres marcam presença neste dia: José Reinaldo (missa das 6h); Ueriques (9h30); e Kenny (12h).

E o bispo auxiliar de São Carlos, Dom Eduardo Malaspina, encerra a programação do feriado, presidindo a missa solene em louvor à Nossa Senhora Aparecida, a partir das 17h.

Após esta celebração, ocorre mais um dia de quermesse ao lado do Santuário. As barracas vão oferecer macarrão, polenta frita, kafta, espeto de frango e de churrasco; pastel e coxinha. Ainda haverá as barracas de doces e bebidas (suco, refrigerante, cerveja e chope).

Um dia antes, terça-feira (11), será uma noite especial de quermesse com a presença da Banda Doce Veneno, há mais de 45 anos na estrada com um vasto repertório de sucessos nacionais e internacionais das últimas décadas. Show começa às 21h.

Novena e peregrinação

Neste final de semana, 08 e 09 de setembro, a programação prevê a continuidade da novena em louvor à padroeira, com missas celebradas no Santuário, a partir das 19h. Todas as noites está sendo feita oferta especial de flores à Nossa Senhora Aparecida.

Os padres Rodolfo (sábado) e Helton Oliveira (domingo) presidem as missas nestes dias. Ainda devem participar das celebrações os padres Paulo Facin (segunda-feira); e Jorge Nahra, encerrando a novena terça-feira (11).

Outros sacerdotes já participaram da festa, na abertura (padre Daniel) e na novena (padres Danilo de Moraes; Luiz Melo; Paulo Caparelli; Helton Dias; e Marcelo de Souza.

No domingo (9), será realizado outro evento ligado à programação religiosa. É a peregrinação com imagem da padroeira, saindo do Santuário, às 6h da manhã. O destino é a Capela de Nossa Senhora Aparecida, no bairro rural Viuval.

Mais quermesse

No palco da quermesse neste final de semana as atrações musicais são Ricardo e Milton Jr. (sábado) e Fernando Monari e Carlos Sampietro (domingo). Sábado que vem, (15), vão se apresentar Renan Rodrigues e Bruno Hermínio (15/12). A quermesse se estende até o terceiro final de semana de outubro, com a participação da Federal Rock Band (22/12), sábado.

Outro destaque é o Festival de Viola, que será realizado dia 16, domingo, a partir das 11h.

No dia 30 de outubro, domingo, almoço de confraternização encerra a programação da Festa de Nossa Senhora Aparecida, no sistema “pague e leve”.

