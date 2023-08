PM de Ibitinga recupera moto furtada em Bariri

A Polícia Militar (PM) de Ibitinga recuperou na segunda-feira (14) motocicleta que havia sido furtada em Bariri. O crime ocorreu durante o rodeio de Bariri, no mês de junho.

Conforme informações da página do Facebook “De Olho na Cidade”, de Ibitinga, policiais faziam patrulhamento, quando depararam com dois suspeitos.

Eles foram abordados, mas nada de ilícito havia contra ambos. Ao pesquisar a placa da motocicleta que estava com a dupla, os PMs notaram que as informações não conferiam. Além disso, os números do chassi e do motor estavam suprimidos.

Um dos suspeitos acabou confessando que havia furtado a motocicleta em Bariri. Em contato com a PM de Bariri, os policiais de Ibitinga tomaram conhecimento do nome da vítima. Trata-se de Luis Carlos, que foi até Ibitinga retirar o veículo.