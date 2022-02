Paróquia de Santa Luzia prepara Festa de São José

Padre Carlos Menezes Jr. divulgou esta semana a programação da festa do padroeiro da comunidade de São José, que integra a Paróquia de Santa Luzia, nos altos da cidade.

As atividades têm início dia 16 de março, quarta-feira, com o Tríduo de São José, que será celebrado na Igreja de São José e se estende até o dia 18 de março, sempre a partir das 19h30.

Três padres já confirmaram presença ao tríduo: João Vitor, da Paróquia de São João Batista de São Carlos; Paulo, da Paróquia de Santa Tereza D’Ávila; e Adenir, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Sábado, 19 de março, Dia de São José, estão programadas duas missas – às 8h da manhã e às 19h – em louvor ao padroeiro, seguidas de benção e distribuição de bolo.

As porções de bolo estão sendo vendidas com antecedência, por R$ 5 e podem ser retiradas após as missas das 8 e às 19h.

No domingo, 20, encerrando a programação, será realizado o Almoço de São José, no sistema drave thru, com entrega das porções no salão de festas da Igreja São José, das 11h30 às 13h. O cardápio é galinhada e cada porção está sendo vendida a R$ 15.

Programação da Festa de São José

DATA HORÁRIO EVENTO LOCAL

16 a 18/03 (quarta a sexta-feira) 19h30 Tríduo Igreja São José

19/03 (sábado) 08h Missa Igreja São José

19h Missa Igreja São José

20/03 (domingo) 11h30 às 13h Almoço São José (drive thru) Salão de Festas

Da redação