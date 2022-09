O Barracão traz Paulinho do Forró hoje

O Barracão Eventos traz hoje (1º), a partir das 19h30, Paulinho do Forró, com o melhor forró da região.

É proibida a entrada de menores de 18 anos, bebidas, camisetas de time, regata e chinelo.

As mesas podem ser reservadas antecipadamente pelo telefone (14) 99851-7038. Na portaria, o ingresso custará R$ 15,00.

O Barracão fica na Rua Salvador Scire, 180, no Polo Industrial.

Da Redação