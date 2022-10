Noite de louvor atrai centenas pessoas em Bariri

O frei Wilson Balbino retornou a Bariri na quarta-feira (19) para noite de louvor e adoração.

O encontro aconteceu em frente da Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida, onde há estrutura coberta para a realização de quermesse.

Segundo os organizadores, centenas de pessoas marcaram presença. Por mais de 4 horas frei Wilson deu bênçãos a todos que estiveram na noite carismática de cura e libertação.

Antes do evento, ele esteve no gabinete da prefeitura, juntamente com o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), vice-prefeito Fernando Foloni (Cidadania) e familiares.