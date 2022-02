Mutirão recolhe 120 toneladas de entulho

Mutirão de limpeza realizado no sábado (19) recolheu 120 toneladas de material em 19 bairros de Bariri.

Segundo o diretor municipal de Infraestrutura, Jessé do Prado Lyra, as equipes fizeram ao todo 26 viagens para retirada do entulho.

Atuaram no mutirão trabalhadores da prefeitura de Bariri, Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) e empresas Latina Ambiental e Mazo & Giacon.

O trabalho percorreu a Vila Conceição, Vila São José, Vila Santa Inês, Jardim Esperança, Jardim São Marcos, Vila Santa Helena, Maria Luiza 2 e 3, Jardim Santa Rosa, Jardim Santa Clara, Domingos Aquilante, Conjunto Habitacional Osório Oréfice, Núcleo Anida Oréfice, Brasil 500, Jardim Iguatemi, Jardim Santo André, Jardim Garotinho, Jardim Romero e Jardim Esperança.

Da Redação