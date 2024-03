Jovem morre com suspeita de dengue em Bariri

A jovem Eloá Muzardo Barbosa, 21 anos, morreu nesta sexta-feira (8) com suspeita de dengue.

Durante a semana ela procurou por atendimento em Bariri e foi transferida para a Unimed de Jaú, mas não resistiu às complicações da doença.

A informação do óbito foi confirmada pela Diretoria Municipal de Saúde.

Ela era filha única do casal José Renato e Viviane. O casal e a filha participavam constantemente das celebrações no Santuário Nossa Senhora Aparecida, de Bariri.

Aos familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos de toda a equipe do Candeia.